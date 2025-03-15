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ПОЛІТИКА

Оточення українських військ у Курській області немає – Зеленський(оновлено)

15 березня 2025, 13:51
Оточення українських військ у Курській області немає – Зеленський(оновлено)
джерело president.gov.ua
москва збирається ігнорувати дипломатію, тож затягування війни росією є очевидним.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки щодо ситуації на полі бою.

У повідомленні на своєму Tg-каналі він повідомив, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо захисту позицій у Донецькій області та інших ділянках фронту.

Покровський напрямок — ситуацію стабілізовано. 

Курська область — операція у визначених районах продовжується, оточення військ немає. 

"Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині", — розповів Зеленський. 

Сумська область — росія накопичує сили вздовж східного кордону на кількох напрямках. 

"Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати", — зауважив Зеленський.

Накопичення російських сил, за словами президента, свідчить про те, що в москві збираються ігнорувати дипломатію, тож затягування війни росією є очевидним. Та Україна готова надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.

Також глава Української держави під час засідання Ставки Верховного головнокомадувача заявив, що українська ракета "Довгий Нептун", яка здатна вражати ворожі цілі до тисячу кілометрів, вже пройшла випробування та успішне бойове застосування.

Ракета "Довгий Нептун" бʼє на тисячу кілометрів.

"Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради української безпеки", — написав Зеленський.

"Довгий Нептун" — це модифікація крилатої ракети Р-360 "Нептун", які раніше теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях.

ЗСУКурськВолодимир ЗеленськийОлександр Сирський

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