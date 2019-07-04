Отруєний "Новічком" британець запитав посла Росії, хто вбив його подругу

"Я пішов і спитав їх: "Чому ваша країна вбила мою дівчину?"

Отруєний в Еймсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок" британець Чарлі Роулі зустрівся з послом Росії у Великій Британії Олександром Яковенком. Посол заявив, що за отруєннями "Новічком" в Солсбері і Еймсбері стоїть не Росія, інакше ніхто не вижив би.

Як повідомляється, 90-хвилинна зустріч в російському посольстві відбулася після того, як Яковенко погодився відповісти на питання Роулі з приводу смерті його подруги, 44-річної Дон Стерджесс, інформує УП.

Їй в руки потрапив "Новічок", замаскований під духи, сім днів по тому вона померла.

Роулі теж зазнав дії речовини, але вижив після 10 днів у комі.

"Я пішов і спитав їх: "Чому ваша країна вбила мою дівчину?", - розповів Роулі.

"Але я не отримав жодної відповіді. Я тільки отримав російську пропаганду. Посол продовжував говорити, що речовина безумовно не була "Новічком", який вони зробили, тому що, якби це було так, це вбило б усіх", - сказав він.

"Мені сподобався посол, але я подумав, що дещо з того, що він сказав у спробі виправдати Росію, було безглуздим. Я радий, що зустрівся з ним, і відчуваю, що дізнався дещо, чого не знав раніше. Але я досі думаю, що Росія здійснила атаку", - заявив Роулі.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.