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Отримали повну підтримку стратегії наближення миру – Зеленський після візиту в США

29 вересня 2024, 09:03
Отримали повну підтримку стратегії наближення миру – Зеленський після візиту в США
Там він представив "План перемоги".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що в США делегація з Києва реалізувала "багато завдань", а в Конгресі отримала повну підтримку стратегії наближення миру.

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - заявив Зеленський. 

Він додав, що представив План перемоги, і домовився, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговорять наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень. 

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі", підсумував глава держави. 

Зеленський додав, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США.

Нагадаємо, що 26 вересня Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі та представив свій план перемоги для України. Байден підтвердив, що США продовжать надавати військову допомогу Києву.

 

СШАвізитВолодимир Зеленський

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