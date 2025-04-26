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ПОЛІТИКА

Падіння долара за Трампа стало найбільшим за понад 50 років

26 квітня 2025, 20:04
Падіння долара за Трампа стало найбільшим за понад 50 років
Фото: з вільного доступу
Митна війна Трампа обвалила долар, інвестори шукають альтернативу.

За перші 100 днів керування Дональда Трампа долар США продемонстрував найглибше падіння з часів президентства Річарда Ніксона.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Зазначається, що Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня і 25 квітня 2025 року.

Хоча традиційно перші 100 днів президентства в США характеризувались зміцненням національної валюти. Принаймні останні десятиліття. 

Більш того, навіть за президентства Ніксона у 1973 році, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют, долар менше впав (-8,1%), ніж зараз. 

"Задуманий як тимчасовий захід, так званий "ніксонівський шок" 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни", – вказує агентство.

Видання нагадує, що причинами падіння долара у перші 100 днів Трампа є його митна війна проти всього світу. Інвестори побоюються непередбачуваності та наслідків такої політики, і шукають альтернативи долару. Як результат, за цей час євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара. Крім того, дорожчає золото, що є індикатором нестабільності світової економіки.

доларДональд Трамп

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