Падіння літака у росії: серед пасажирів міг бути Прігожин

На борту літака також міг бути заступник Прігожина- Дмитро Уткін.

У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС із посиланням на Росавіацію.

"У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Прігожин", — ідеться в повідомленні.

Також, за даними російських Telegram-каналів, на борту міг перебував права рука Прігожина терорист Дмитро Уткін.

У російській Тверській області в середу, 23 серпня, розбився невеликий літак. За даними росЗМІ, він належав ватажку ПВК Вагнер Євгену Прігожину. Інцидент стався під селом Куженкіно Тверської області області. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що внаслідок аварії літака загинули всі 10 осіб, які перебували на борту. Літак Євгена Прігожина збили за допомогою засобів ППО, пише близький до ПВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.