Падіння рейтингу Байдена викликає тривогу серед демократів – FT

Нещодавнє опитування показало, що Трамп лідирує у п’яти критично важливих штатах.

Стратеги Демократичної партії сперечаються про падіння показників підтримки президента США Джо Байдена і його здатність перемогти в потенційному реванші проти попередника Дональда Трампа наступного року.

Про це пише FT.

Занепокоєння щодо Байдена з'являється в той час, коли американці йдуть на виборчі дільниці у вівторок, 7 листопада, для голосування на рівні штатів у Вірджинії, Кентуккі, Огайо та Пенсильванії, результати якого стануть важливими сигналами на шляху до 2024 року.

Перемога республіканців у вирішальних перегонах, ймовірно, посилить занепокоєння щодо шансів Байдена у 2024 році.

На вихідних Девід Аксельрод, який був політтехнологом колишнього президента США Барака Обами, забив на сполох щодо електоральних можливостей Байдена і припустив, що йому слід розглянути можливість відмовитися від участі в кампанії з переобрання на другий термін.

"Ставки прорахунку тут занадто драматичні, щоб їх ігнорувати. Тільки Джо Байден може прийняти таке рішення", - написав Аксельрод в соціальній мережі X.

Його коментарі були реакцією на опитування New York Times/Siena у критично важливих штатах, які можуть стати центром битви. Опитування показало, що Трамп має перевагу над Байденом у п'яти з шести штатів, де може відбутися другий тур виборів.

Але багато демократів виступають проти песимізму щодо Байдена.

Джим Мессіна, який також був старшим стратегом передвиборчої кампанії Обами, вважає, що не варто орієнтуватися лише на опитування на такій ранній стадії.

Кілька демократів заявили, що припущення Аксельрода про те, що Байден може відмовитися від участі у виборах, є нереалістичними, а сам аналітик раніше помилявся щодо Байдена, відкидаючи його шанси на перемогу чотири роки тому.

Тим не менш, нещодавні результати опитування викрили тривожні слабкості чинного президента США. Виборці, як і раніше, стурбовані його віком - 20 листопада йому виповниться 81 рік, і більше підтримують Трампа з низки питань, включаючи його ставлення до економіки.

Тим часом з'явилися ознаки того, що Байден втрачає підтримку серед значної частини партійної бази, особливо серед темношкірих та іспаномовних виборців.

"Найтривожніше те, що це не одноразовий випадок, а частина тенденції", - попередив колишній високопоставлений чиновник Міністерства юстиції за адміністрації Байдена Ентоні Коулі.

Низькі показники Байдена в опитуваннях збіглися з розколом у Демократичній партії через ставлення до кризи на Близькому Сході: прогресисти звинувачують його в тому, що він занадто активно підтримує Ізраїль у війні проти Хамас і не робить достатньо для обмеження жертв серед цивільного населення.

Обама зайняв більш нейтральну позицію щодо війни.

"Якщо ви хочете вирішити проблему, ви повинні прийняти всю правду і визнати, що нічиї руки не чисті", - заявив він.

Демократи сподіваються, що контраст з Трампом, який зіграв на користь Байдена у 2020 році, стане ще яскравішим наступного року.

"Кампанія президента Байдена наполегливо працює над тим, щоб охопити і мобілізувати нашу різноманітну, переможну коаліцію виборців, які через рік опиняться перед вибором між нашою переможною, популярною програмою і непопулярним екстремізмом республіканців MAGA", - сказав речник кампанії Байдена Кевін Муньос, посилаючись на останні опитування.