Чиновники готові дозволити рублю досягти 100 за долар.

російський рубль наближається до позначки 100 за долар, і цього разу влада, схоже, змирилася з тим, що він досягне рівня, який раніше викликав сильну політичну реакцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, ослаблення рубля зараз не викликає занепокоєння, і це піде на користь державному бюджету на фоні планів збільшення видатків наступного року, сказали два анонімні джерела, поінформовані про ситуацію. Чиновники готові дозволити рублю досягти 100 доларів за долар, сказали вони.

Банк росії покладався на міжбанківські операції для розрахунку курсу рубля з того часу, як московська біржа зупинила торги доларом і євро після того, як США ввели санкції проти цієї групи в червні. Каральні заходи посилили дефіцит іноземної валюти, і дані центрального банку показують, що рубль зараз приблизно на 9% слабший. Крайній термін для компаній, які бажають вийти з операцій на біржі, минув 12 жовтня.

"У нинішній ситуації 100 рублів за долар - це не так і страшно, хоча і має певний інфляційний ефект", - вважає колишній високопосадовець Банку росії Олег В'югін.

Прогнози Міністерства економіки показують, що уряд планує слабшу валюту: чиновники очікують, що у 2025 році середній курс становитиме 96,5 рубля за долар порівняно з 91,2 рубля цього року.

Недавнє ослаблення рубля відображає труднощі із зовнішньоторговельними платежами, з якими стикаються імпортери та експортери, вважає Дмитро Польовий, інвестиційний директор московської компанії Astra Asset Management.

Зі зростанням загрози вторинних санкцій з боку США у червні щодо банків ключових торгових партнерів Росії, бізнес стикається з зростаючими труднощами з платежами. Тепер вони отримують менше іноземної валюти і мають більше проблем з її поверненням до росії з таких країн, як Китай і Туреччина.

Уряд відреагував пом'якшенням заходів, які підтримували карбованець. Обов'язкову конвертацію експортної виручки було знижено вдвічі з 50% до 25%. Це послідувало за рішеннями про зниження вимоги до репатріації доходів до 60% у червні, а потім до 40% через місяць.