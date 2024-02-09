Пакет допомоги Україні подолав серйозну перешкоду в Сенаті – WSJ
Сенат США подолав критичну перешкоду на шляху до ухвалення законопроєкту про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, спрямованого на зміцнення України, Ізраїлю та інших союзників, проголосувавши за перехід до дебатів з питання, яке місяцями розділяло республіканців. Це підвищило шанси України отримати критично-важливу фінансову допомогу від США у розмірі $60 мільярдів.
Про це пише The Wall Street Journal.
Голосування набрало 67 "за", що перевищує 60 голосів, необхідних для просування більшості законопроєктів у Палаті представників. 17 республіканців підтримали цей захід, разом з усіма, окрім одного, членами Демократичної фракції. Перед тим, як потрапити до нестабільної Палати представників, очолюваної Республіканською партією, кошти на підтримку України мають пройти ще щонайменше один бар'єр у 60 голосів у Сенаті.
"Це хороший перший крок", — заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер, виступаючи в Сенаті, незважаючи на поширені очікування, що ухвалення законопроєкту може зайняти щонайменше тиждень.
Голосування знаменує собою попередній, але вирішальний крок до вирішення політичної проблеми, яка турбує Конгрес з минулого року: як затвердити більше грошей і зброї для України на тлі скептицизму серед консерваторів щодо зростаючої ціни, яка вже перевищує $110 мільярдів. Навіть якщо законопроєкт врешті-решт пройде через Сенат, на нього чекає ще складніший шлях у контрольованій республіканцями Палаті представників, де лідер президентських перегонів Дональд Трамп має більший вплив, щоб відмовити республіканців від підтримки України.
Спочатку республіканці наполягали на тому, що підтримають такий пакет лише в тому випадку, якщо він буде супроводжуватися різким посиленням контролю на кордоні. Але після чотирьох місяців переговорів, в результаті яких у неділю було укладено двопартійну угоду, законодавці від Республіканської партії відхилили цей захід, а в середу 7 лютого законопроєкт був заблокований в залі засідань, що змусило демократів запропонувати план, зосереджений лише на іноземній допомозі.
Близько $14,1 мільярда з цього пакету призначені для Ізраїлю, в тому числі на системи протиракетної оборони, тоді як майже 9,2 мільярда — на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі, Україні та інших зонах конфлікту. Допомога Ізраїлю має широку підтримку в обох партіях, але прихильники допомоги Україні намагаються пов'язати ці два напрямки разом, щоб збільшити важелі впливу. Більша частина фінансування — близько 60 мільярдів доларів призначена для допомоги Україні, яка бореться з російським вторгненням.
Майже $8 мільярдів становитиме пряма бюджетна підтримка України для забезпечення функціонування її уряду. Республіканці в Сенаті можуть спробувати скоротити цю частину допомоги, щоб зосередити американську допомогу на полі бою.