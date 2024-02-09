Пакет допомоги Україні подолав серйозну перешкоду в Сенаті – WSJ

Кошти на підтримку України мають пройти ще щонайменше один бар'єр у 60 голосів у Сенаті.

Сенат США подолав критичну перешкоду на шляху до ухвалення законопроєкту про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, спрямованого на зміцнення України, Ізраїлю та інших союзників, проголосувавши за перехід до дебатів з питання, яке місяцями розділяло республіканців. Це підвищило шанси України отримати критично-важливу фінансову допомогу від США у розмірі $60 мільярдів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Голосування набрало 67 "за", що перевищує 60 голосів, необхідних для просування більшості законопроєктів у Палаті представників. 17 республіканців підтримали цей захід, разом з усіма, окрім одного, членами Демократичної фракції. Перед тим, як потрапити до нестабільної Палати представників, очолюваної Республіканською партією, кошти на підтримку України мають пройти ще щонайменше один бар'єр у 60 голосів у Сенаті.

"Це хороший перший крок", — заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер, виступаючи в Сенаті, незважаючи на поширені очікування, що ухвалення законопроєкту може зайняти щонайменше тиждень.

Голосування знаменує собою попередній, але вирішальний крок до вирішення політичної проблеми, яка турбує Конгрес з минулого року: як затвердити більше грошей і зброї для України на тлі скептицизму серед консерваторів щодо зростаючої ціни, яка вже перевищує $110 мільярдів. Навіть якщо законопроєкт врешті-решт пройде через Сенат, на нього чекає ще складніший шлях у контрольованій республіканцями Палаті представників, де лідер президентських перегонів Дональд Трамп має більший вплив, щоб відмовити республіканців від підтримки України.

Спочатку республіканці наполягали на тому, що підтримають такий пакет лише в тому випадку, якщо він буде супроводжуватися різким посиленням контролю на кордоні. Але після чотирьох місяців переговорів, в результаті яких у неділю було укладено двопартійну угоду, законодавці від Республіканської партії відхилили цей захід, а в середу 7 лютого законопроєкт був заблокований в залі засідань, що змусило демократів запропонувати план, зосереджений лише на іноземній допомозі.

Близько $14,1 мільярда з цього пакету призначені для Ізраїлю, в тому числі на системи протиракетної оборони, тоді як майже 9,2 мільярда — на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі, Україні та інших зонах конфлікту. Допомога Ізраїлю має широку підтримку в обох партіях, але прихильники допомоги Україні намагаються пов'язати ці два напрямки разом, щоб збільшити важелі впливу. Більша частина фінансування — близько 60 мільярдів доларів призначена для допомоги Україні, яка бореться з російським вторгненням.

Майже $8 мільярдів становитиме пряма бюджетна підтримка України для забезпечення функціонування її уряду. Республіканці в Сенаті можуть спробувати скоротити цю частину допомоги, щоб зосередити американську допомогу на полі бою.