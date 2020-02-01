Пакт австрійської коаліції передбачає заборону хіджабів, превентивний арешт - ЗМІ

Парламент Австрії у травні торік проголосував за заборону носити хіджаб у початковій школі. Закон забороняє носити "одяг ідеологічного або релігійного характеру, який передбачає покриття голови"

1 січня лідер Народної партії Себастіан Курц та лідер "Зелених" Вернер Коглер заявили, що вони досягли угоди, яка повинна знову зробити Курца канцлером та привести "Зелених" до влади вперше. Вони сказали, що пакт передбачає сильні заходи щодо основних питань Курца та "екологізує податкову систему".

Угода між австрійськими консерваторами та "Зеленими" про утворення урядової коаліції передбачає заборону хіджабів у школі до 14 років та превентивне утримання під вартою потенційно небезпечних іммігрантів.

Про це пишуть австрійські ЗМІ в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ці заходи є частиною того, що лідер консерваторів Себастьян Курц характеризує як жорстку позицію щодо нелегальної імміграції та "політичного ісламу".

1 січня лідер Народної партії Себастіан Курц та лідер "Зелених" Вернер Коглер заявили, що вони досягли угоди, яка повинна знову зробити Курца канцлером та привести "Зелених" до влади вперше. Вони сказали, що пакт передбачає сильні заходи щодо основних питань Курца та "екологізує податкову систему".

Угода передбачає підвищення віку, до якого дівчатам забороняють носити хіджаб у школі - з нинішніх 10 до 14 років, повідомляють засоби масової інформації, зокрема газета Die Presse та телеканал ORF.

Парламент Австрії у травні торік проголосував за заборону носити хіджаб у початковій школі. Закон забороняє носити "одяг ідеологічного або релігійного характеру, який передбачає покриття голови".

Документ також містить положення про відродження суперечливого плану превентивного утримання під вартою потенційно небезпечних осіб, навіть якщо вони не вчинили злочину, який просував попередній коаліційний уряд Курца з ультраправими після смертельної різанини, вчиненої шукачем притулку в лютому.

Якщо це буде підтверджено, багатьом прихильникам "Зелених" такі заходи буде важко проковтнути, і коаліційна угода ще має бути затверджена вищим органом, який приймає рішення у "Зелених", Федеральною радою, у суботу.

Хоча мало хто очікує, що Федеральна рада заблокує угоду, імміграція та безпека, ймовірно, будуть постійними джерелами тертя в коаліції.

"Зелені" наполягають на фіскальній реформі, щоб зробити продукти та послуги з великим викидом вуглецю дорожчими.

Читайте також: