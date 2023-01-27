Пакистан буде купувати російську нафту

Постачання очікуються у квітні

Пакистан і Росія остаточно узгодять усі комерційні умови угоди, включаючи використання валюти, відмінної від долара, для продажу дешевшої нафти Ісламабаду, заявив міністр нафти Мусадік Малік, додавши, що до квітня Москва почне поставки. Про це пише видання The News.

"У березні всі комерційні умови угоди з Росією будуть остаточно узгоджені, після чого дешева нафта почне надходити до Пакистану. Це буде вигідно для обох країн", - сказав Малік.

За угодою з Росією Пакистан також розпочав роботу над розробкою цілісного плану енергетичної безпеки, який буде реалізований до кінця цього року, що включає імпорт зрідженого природного газу, трубопровідного газу та інших нафтопродуктів.

"Сира нафта, ЗПГ, газ, бензин та інші види палива будуть включені в цю стратегію, і очікується, що це підвищить енергетичну безпеку Пакистану і забезпечить постачання палива за доступними цінами", - сказав Малік.

Міністр зазначив, що наразі російські компанії не мають газу для експорту до Пакистану, але на наступний зимовий сезон, згідно з іншою угодою, Пакистан зможе купувати спотові партії ЗПГ у двох компаній, які визначив російський уряд.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти, й це своєю чергою зменшило прибутки росії.