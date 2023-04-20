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Пакистан купив першу партію нафти з росії

20 квітня 2023, 14:12
Пакистан купив першу партію нафти з росії
Фото: reuters
Танкер прибуде до пакистанського порту Карачі вже в травні.
Імпорт має досягти 100 тисяч барелів на добу.

Про це повідомило агентство Reuters.

Пакистан зробив в росії перше замовлення на постачання нафти зі знижкою. 

Таку двосторонню угоду підписали дві країни, заявив пакистанський міністр нафти Мусадіка Маліка.

В рамках угоди Ісламабад буде купувати лише сиру нафту, а її імпорт досягне 100 тисяч барелів на добу.

За словами міністр нафти Маліка, перший танкер із російською нафтою прибуде до порту Карачі в травні. Переробкою будуть займатися пакистанські підприємства.

Міністр не сказав про яку суму знижки на російську нафту йде мова та про валюту трансакцій. 

Ймовірна ціна для Пакистану може становити до $50 за барель.

Пакистан розширив ринок збуту росії і доповнив зростаючий продаж в Індію і Китай на тлі західних санкцій, пише Reuters.

нафтаРосіяПакистан

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