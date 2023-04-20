Пакистан купив першу партію нафти з росії
Про це повідомило агентство Reuters.
Пакистан зробив в росії перше замовлення на постачання нафти зі знижкою.
Таку двосторонню угоду підписали дві країни, заявив пакистанський міністр нафти Мусадіка Маліка.
В рамках угоди Ісламабад буде купувати лише сиру нафту, а її імпорт досягне 100 тисяч барелів на добу.
За словами міністр нафти Маліка, перший танкер із російською нафтою прибуде до порту Карачі в травні. Переробкою будуть займатися пакистанські підприємства.
Міністр не сказав про яку суму знижки на російську нафту йде мова та про валюту трансакцій.
Ймовірна ціна для Пакистану може становити до $50 за барель.
Пакистан розширив ринок збуту росії і доповнив зростаючий продаж в Індію і Китай на тлі західних санкцій, пише Reuters.