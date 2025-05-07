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ПОЛІТИКА

Пакистан міг уперше збити індійський винищувач Rafale — CNN

07 травня 2025, 20:45
Пакистан міг уперше збити індійський винищувач Rafale — CNN
Французьке джерело видання розповіло, що влада Франції з'ясовує, чи міг Пакистан збити більше одного Rafale.

Протиповітряна оборона Пакистану, ймовірно, збила індійський винищувач Rafale. Це перший випадок втрати такого літака під час бойових дій.

Про це повідомляє CNN.

Інформацію про знищення винищувача Rafale, який належав Індії, розкрив у коментарі CNN неназваний високопоставлений представник французької розвідки.

При цьому сам Пакистан раніше відзвітував, що збив п'ять індійських винищувачів у відповідь на удари Індії. Серед них нібито були три Rafale. Офіційні особи Індії не коментували таких тверджень.

Французьке джерело видання розповіло, що влада Франції з'ясовує, чи міг Пакистан збити більше одного Rafale.

CNN звернуло увагу, що на фотографіях уламків літака, що розбився на території Кашміру, можна помітити маркування французького виробника, проте експерти заявляють, що за ними неможливо визначити, чи належить ця деталь винищувачу Rafale.

Варто зауважити, що Rafale - це 10-тонний дводвигуновий багатоцільовий винищувач, який оснащений 30-міліметровою гарматою, а також ракетами "повітря-повітря", лазерними бомбами і крилатими ракетами.

До останньої ескалації конфлікту з Пакистаном Індія мала на озброєнні 36 винищувачів Rafale, закуплених у французької компанії Dassault Aviation.

Нагадаємо, минулої ночі Індія атакувала Пакистан ракетами. У Делі пояснили такі дії операцією зі знищення терористичної інфраструктури на пакистанській території. Війська Пакистану також відповіли Індії ракетними ударами.

ПакистанІндіяRafale

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