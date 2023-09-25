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ПОЛІТИКА

Пакистан обговорить довгострокову нафтову угоду з росією – ЗМІ

25 вересня 2023, 11:59
Пакистан обговорить довгострокову нафтову угоду з росією – ЗМІ
Пакистан прагне диверсифікувати свої джерела енергії і впоратися з високими цінами на нафтопродукти.

Пакистан наступного місяця проведе переговори з росією щодо довгострокової угоди про імпорт російської нафти. 

Про це пише The News.

За даними джерел газети, пакистанська делегація візьме участь в енергетичній конференції в рф з 10 по 12 жовтня та зустрінеться з російськими посадовцями в кулуарах конференції, щоб обговорити енергетичну співпрацю.

"Пакистанська делегація на чолі з міністром енергетики Мухаммадом Алі проведе зустріч з російською владою на полях цієї конференції", - сказали джерела.

Деталізуючи порядок денний цього візиту пакистанської делегації, співрозмовники газети розповіли, що делегація планує обговорити довгострокові поставки російської нафти до Пакистану, постачання скрапленого газу, а також проєкт газопроводу Північ-Південь.

Пакистанська і російська сторони вперше зустрінуться з питань енергетики після того, як перша партія російської нафти прибула до Пакистану в червні цього року, після чого поставки припинилися.

"За останні два з половиною місяці не було розміщено жодного нового замовлення на імпорт російської нафти, оскільки місцеві нафтопереробні заводи не виявили зацікавленості в імпорті нафти Urals", - повідомили джерела видання.

Першу партію російської нафти імпортував Пакистанський нафтопереробний завод (PRL). PRL був першим і єдиним нафтопереробним заводом, який переробляв нафту Urals в Пакистані. 

Як додає газета, імпорт російської нафти не приніс жодного полегшення в цінах для кінцевих споживачів у Пакистані, оскільки він не вплинув на загальні ціни на нафтопродукти.

Однак джерела зазначили, що імпортована з росії нафта була комерційно вигідною, оскільки країна отримувала значні прибутки від переробки такої нафти.

Джерела зазначили, що російська нафта може принести користь лише тоді, коли всі нафтопереробні заводи почнуть імпортувати її на регулярній основі, оскільки імпорт лише одного заводу не вплине на споживчі ціни на нафтопродукти в країні.

Вони заявили, що одна партія не допоможе, а довгостроковий контракт на постачання російської нафти може допомогти країні впоратися з високими цінами на нафтопродукти.

Пакистаннафта рф

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