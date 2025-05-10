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ПОЛІТИКА

Пакистан оголосив про військову операцію проти Індії після ракетного удару

10 травня 2025, 10:59
Пакистан оголосив про військову операцію проти Індії після ракетного удару
Фото: АА
Пакистанські військові заявили, що прем'єр-міністр скликав засідання Національного командного органу, вищого органу цивільних і військових посадових осіб, який контролює рішення щодо ядерного арсеналу.

Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії сьогодні рано вранці, націлившись на кілька баз, включно зі складом ракет на півночі Індії.

У Пакистані заявили, що перед наступом Індія випустила ракети по трьом авіабазам, включно з однією недалеко від столиці Ісламабада, але пакистанські ППО збили більшість із них.

Про це пише Reuters.

"Склад ракет BrahMos знищили в районі Беас", - повідомили пакистанські військові, додавши, що також атакували аеродром Патханкот у західному індійському штаті Пенджаб і авіабазу Удхампур у Кашмірі.

Міністр інформації Пакистану повідомив у соцмережі, що військова операція отримала назву "Операція Баньянун Марсус". Цей термін узятий з Корану і означає міцну, єдину структуру.

Міністр планування Пакистану заявив по місцевому телебаченню, що було вжито "спеціальних заходів", щоб уникнути цивільних цілей, і що вони битимуть по місцях, які використовувалися для націлювання на Пакистан.

Пакистанські військові заявили, що прем'єр-міністр скликав засідання Національного командного органу, вищого органу цивільних і військових посадових осіб, який контролює рішення щодо ядерного арсеналу.

Повідомлялося про звуки вибухів в індійських містах Шрінагар і Джамму, де лунали сирени, повідомив очевидець Reuters.

"Індія зі своїх літаків запустила ракети класу "повітря-земля"... Бази Нур-Хан, Мюрід і Шоркот стали цілями", - заявив у нічному телевізійному зверненні представник пакистанських військових генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі.

Одна з трьох авіабаз, які, за словами Пакистану, були ціллю Індії, розташована в гарнізонному місті Равалпінді, недалеко від столиці Ісламабаду. Дві інші розташовані в східній провінції Пакистану Пенджаб, яка межує з Індією.

Представник пакистанських військових заявив, що лише кілька ракет подолали систему ППО, і вони не вразили жодного "повітряного засобу", згідно з початковими оцінками збитків.

ПакистанІндіяракетний обстріл

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