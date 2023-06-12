Пакистан отримав перший вантаж російської нафти

Проте наразі невідомо, як він за неї буде розраховуватись.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що перший вантаж російської нафти, яка буде зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і москвою, прибув до Карачі.

Про це передає Reuters.

"Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, – написав Шаріф у Твіттері. – Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і росією", - заявив прем'єр-міністр Пакистану.

Про угоду стало відомо ще у квітні. Імпорт нафти в Пакистан досягне 100 тисяч барелів на день.

Наразі Пакистан переживає платіжну кризу і перебуває під загрозою дефолту. Тому як саме буде здійснюватись оплата невідомо, але припускають, що це може бути бартерний обмін.