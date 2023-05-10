Пакистан планує розраховуватися за російську нафту китайською валютою – Bloomberg

Китай та Індія - найбільші імпортери російської нафти - все частіше використовують юані, рублі або дирхами ОАЕ для оплати поставок.

Пакистан розмістив замовлення на разову партію російської нафти, але зацікавлений у довгостроковій угоді на купівлю нафти в юанях.

Про це заявив міністр енергетики країни Хуррам Дастгір Хан, пише Bloomberg.

Оплата за першу партію була здійснена в доларах США, але Пакистан хотів би, щоб подальші закупівлі здійснювалися в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з Китаєм, заявив міністр.

"Ми сподіваємося, що якщо це стане довгостроковою угодою, то це буде операція в рупіях і китайській валюті. І, можливо, цей валютний своп повинен стати більшим, щоб ми могли скористатися іншими можливостями, які можуть виникнути",- наголосив міністр енергетики Пакистану Хуррам Дастгір Хан.

"Така угода відповідала б прагненню росії відмовитися від використання долара чи євро для експорту та амбіціям Китаю вивести юань на світовий ринок, щоб підірвати домінування долара. Це також принесло б певне полегшення Пакистану, який сильно залежить від імпорту енергоносіїв і намагається відновити пакет допомоги для уникнення дефолту у розмірі 6,5 мільярдів доларів від МВФ, який застопорився", - пише агентство.

Перший вантаж російської нафти прибуде до Пакистану протягом місяця, і вона була придбана зі знижкою, повідомив представник нафтового департаменту міністерства енергетики у відповідь на запитання Bloomberg.