Пакистан закрив кордон з Іраном
Одна з провінцій на кордоні з Іраном закрила пропускні пукнкти на тлі загострення ситуації після ударів Ізраїлю.
Про це повідомляє The Express Tribune.
"У відповідь на зростання безпекових викликів, пов’язаних з ескалацією регіональної напруженості, уряд Белуджистану до окремого повідомлення офіційно закриває усі пункти пропуску на кордоні з Іраном", - пише видання.
Мова йде про контрольно-пропускні пункти в округах Гвадар і Панджгур у Белуджистані.
Закрито як пішохідні, так і вантажні переходи, а також постачання пального.
Уряд закликав жителів бути уважними і співпрацювати з органами безпеки, адже в Белуджистані кже фіксуються проблеми з пальним.
Наразі вжиті заходи, які мають на меті запобігти можливим інцидентам на кордоні та гарантувати безпеку населення в умовах нестабільності, спричиненої збройним конфліктом між Іраном та Ізраїлем.
Також місцева влада закликала мешканців утриматися від поїздок до Ірану і бути максимально обережними.
Глава МЗС Пакистану Ісхак Дар повідомив, що 450 пакистанських паломників вже евакуювали з Ірану - евакуація триватиме й надалі.