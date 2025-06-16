Пакистан закрив кордон з Іраном

Місцева влада закликала мешканців утриматися від поїздок до Ірану.

Одна з провінцій на кордоні з Іраном закрила пропускні пукнкти на тлі загострення ситуації після ударів Ізраїлю.

Про це повідомляє The Express Tribune.

"У відповідь на зростання безпекових викликів, пов’язаних з ескалацією регіональної напруженості, уряд Белуджистану до окремого повідомлення офіційно закриває усі пункти пропуску на кордоні з Іраном", - пише видання.

Мова йде про контрольно-пропускні пункти в округах Гвадар і Панджгур у Белуджистані.

Закрито як пішохідні, так і вантажні переходи, а також постачання пального.

Уряд закликав жителів бути уважними і співпрацювати з органами безпеки, адже в Белуджистані кже фіксуються проблеми з пальним.

Наразі вжиті заходи, які мають на меті запобігти можливим інцидентам на кордоні та гарантувати безпеку населення в умовах нестабільності, спричиненої збройним конфліктом між Іраном та Ізраїлем.

Також місцева влада закликала мешканців утриматися від поїздок до Ірану і бути максимально обережними.

Глава МЗС Пакистану Ісхак Дар повідомив, що 450 пакистанських паломників вже евакуювали з Ірану - евакуація триватиме й надалі.