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ПОЛІТИКА

Палата громад ухвалила оновлену торговельну угоду між Канадою та Україною

07 лютого 2024, 11:23
Палата громад ухвалила оновлену торговельну угоду між Канадою та Україною
Фото: google.com
Урядовий законопроєкт пройшов без підтримки консерваторів, незважаючи на неодноразові заклики українських груп до торі змінити свою позицію.

Палата громад Канади ухвалила закон про внесення змін до угоди про вільну торгівлю з Україною, яку президент Володимир Зеленський підписав під час візиту до Оттави минулого року.

Про це повідомляє Global News.

Законопроєкт C-57, спрямований на реалізацію модернізованої канадсько-української угоди про вільну торгівлю, було ухвалено Палатою громад Канади більшістю голосів 214 проти 116. Тепер документ має пройти другий раунд розгляду в Сенаті Канади.

Урядовий законопроєкт пройшов без підтримки консерваторів, незважаючи на неодноразові заклики українських груп до торі змінити свою позицію.

Торі неодноразово заявляли, що підтримують Україну, але виступають проти законопроєкту, оскільки в оновленій угоді йдеться, що обидві країни прагнуть просувати ціноутворення на вуглець.

Ліберали намагаються нажитися на цій позиції, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо каже, що це означає, що торі виступають проти України.

Міністр торгівлі Канади Мері Нг каже, що угода дасть змогу канадським підприємствам зрештою допомогти Україні в економічній реконструкції та післявоєнному відновленні.

В Україні вже діє ціна на викиди вуглекислого газу, і канадські чиновники заявили, що це формулювання не має обов'язкової сили.

Нагадаємо, Буданов закликав Канаду передати Україні авіаракети CRV7, які у країні хотіли списати.

угодаУкраїнаКанада

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