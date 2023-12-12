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Палата представників конгресу США підтримала заборону імпорту урану із росії

12 грудня 2023, 10:19
Палата представників конгресу США підтримала заборону імпорту урану із росії
Фото: з вільних джерел
Закон зробить незаконним імпорт низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі.

Палата представників США схвалила вчора законопроєкт, який забороняє імпорт російського урану для атомних електростанцій.

Про це пише The Hill.

Проєкт підтримали обидві партії. Перед голосуванням член Палати представників від республіканської партії Кеті Макморріс Роджерс та від демократів Френк Паллоне заявили про його підтримку.

Закон зробить незаконним імпорт низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі. Він вступить у дію через 90 днів після офіційних процедур для його схвалення. Однак він дозволяє скасувати заборону, якщо немає інших життєздатних джерел урану для підтримки ядерних реакторів.

За даними Управління енергетичної інформації, велика частина урану, який використовується на заводах США, імпортується. Майже 12% імпорту у 2022 році було з росії.

Одна з найактуальніших загроз безпеці, з якою Америка стикається зараз, − це наша небезпечна залежність від постачання ядерного палива з росії для нашого ядерного флоту”, − сказав Роджерс, додавши, що війна в Україні “поглибила” цю проблему.

Фрек Паллоне підкреслив, що раніше виступав проти законопроєкту, оскільки хотів пов'язати його з інвестиціями в збагачення урану всередині країни. Однак цю проблему вирішать поправки про повноваження національної оборони.

Поєднання заборони на імпорт російського урану та інвестицій у вітчизняні потужності забезпечить приватній промисловості впевненість та стимули, необхідні для інвестицій у ланцюжок постачання ядерного палива”, − сказав він.

Уранвійна в Україніросія окупантиЯдерна безпека

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