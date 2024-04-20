Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні

Схвалений документ передбачає виділення майже 61 мільярда доларів.

Члени нижньої палати Конгресу США схвалили законопроект про надання військової допомоги Україні.

Схвалений документ передбачає виділення майже 61 мільярда доларів.

З цієї суми близько 23 мільярдів доларів призначено для поповнення американських запасів зброї, 11 мільярдів доларів — на фінансування операцій США в регіоні, ще близько 14 мільярдів — на купівлю сучасних систем озброєння та оборони. Безпосередньо на озброєння для України виділяється 23,2 мільярда доларів.

Крім того, документ зобов'язує президента США надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак глава Білого дому може відкласти це рішення, якщо вважатиме, що передача ракет може зашкодити інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

Конгрес США минулої осені не може схвалити виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів через розбіжності між республіканцями та демократами. Пакет військової допомоги для Києва входив до єдиного законопроекту про національну безпеку США, який республіканці відмовлялися вжити через відсутність у ньому заходів щодо охорони американського кордону.

У квітні замість одного законопроекту були представлені проекти окремих законів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також законопроект про національну безпеку США щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, блокування тикток та нових санкцій щодо Ірану.

Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 млрд

Лідер більшості у Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер заявив, що Сенат має "попередню згоду" провести перше поіменне голосування щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам у вівторок вдень.

Шумер зауважив, що для остаточного визначення дати голосування потрібна згода всіх 100 сенаторів, і він зараз збирає голоси.

"Сподіваюся, ми зможемо зробити оголошення пізніше цього ранку", — сказав спікер більшості у Сенаті.

Далі документ буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Він заявляв, що о