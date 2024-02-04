Палата представників проголосує за допомогу Ізраїлю без коштів для Україні

Допомога Ізраїлю набагато популярніша в республіканців, ніж допомога Україні.

Спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня конгресмени голосуватимуть за виділення Ізраїлю допомоги у розмірі $17,6 мільярдів. Окремий пакет не передбачає коштів для України.

Про це пише Bloomberg.

За словами Джонсона, поспіх потрібен, "для швидкого надання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з Хамас", а часу на розгляд пакету, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями безпеки на кордоні США і Мексики, "немає". Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів.,

"Оприлюднений у суботу законопроєкт щодо Ізраїлю є останньою ознакою того, що республіканці в Палаті представників готові відкласти рішення про допомогу Україні на невизначений термін через суперечки щодо міграційної політики США. Допомога Ізраїлю набагато популярніша в республіканців у Палаті представників, ніж допомога Україні", - пише видання.

Законопроект передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь", кошти на військові операції США на Близькому Сході (3,3 мільярдів доларів) та посилений захист американського персоналу в посольствах (200 мільйонів доларів).

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр назвала цей законопроєкт "цинічним політичним маневром".

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру. Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою", – йдеться у заяві Жан-П’єр, опублікованій на сайті Білого дому.

Речниця додала, що адміністрація президента США «рішуче виступає проти цього виверту». За словами Жан-П’єр, цей законопроєкт нічого не робить для захисту кордону, а також для допомоги народу України у захисті від агресії Путіна. Крім того, зазначила речниця Білого дому, документ відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню, більшість з яких жінки та діти, яку ізраїльтяни підтримують, відкриваючи шлях доступу.

"Натомість республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат", – додала Жан-П’єр.