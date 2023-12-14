Палата представників проголосувала за оборонний бюджет США, з яких $800 млн Україні

Наразі бюджет оборони на 2024 рік має підписати президент США Джо Байден.

Про це пише американське The Hill.

310 голосів за, 118 проти.

З них $300 млн має піти на військову допомогу Україні.

"Сьогодні контрольована республіканцями Палата представників прийняла остаточний законопроект про оборонну політику вартістю $886 млрд, незважаючи на те, що багато консервативних положень було вилучено під час переговорів з Сенатом", - пише видання.

Закон про санкціонування національної оборони тепер направляється до президента Джо Байдена, який має його підписати, гарантуючи, що законодавство про оборонну політику стане законом 63-й рік поспіль.

На думку журналістів, голосування за щорічний законопроект про політику пройшло успішно, незважаючи на опозицію консерваторів щодо короткострокового розширення повноважень федерального спостереження та відсутність жорстких положень щодо абортів, трансгендерних військ і різноманітності в рядах.