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ПОЛІТИКА

Палата представників США підтримала резолюцію щодо викрадення українських дітей росією

20 березня 2024, 17:24
Палата представників США підтримала резолюцію щодо викрадення українських дітей росією
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Проти резолюції проголосували дев'ятеро республіканців.

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, яка засуджує викрадення українських дітей росією. Дев'ятеро республіканців проголосували проти.

Про це повідомляє Business Insider.

У резолюції зазначається, що Палата представників покладає на російський уряд відповідальність за незаконне викрадення дітей з України і засуджує ці дії. 

Резолюція, зокрема:

  • заявляє, що незаконне усиновлення українських дітей в рф суперечить Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього; 
  • стверджує, що росія намагається знищити ціле покоління українських дітей; 
  • констатує, що вторгнення росії в Україну збільшило ризики для дітей стати жертвами торгівлі людьми, експлуатації, дитячої праці, гендерного насильства, голоду, поранень, травм, позбавлення освіти і притулку, а також смерті.

Документ пройшов у Комітеті із закордонних справ Палати представників одноголосно 44 голосами ще у листопаді минулого року. Автором є демократ Сьюзан Вайлд із Пенсильванії. 

Проти резолюції проголосували республіканці Енді Біггс, Ерік Берлісон, Уоррен Девідсон, Марджорі Тейлор Грін, Клей Хіггінс, Томас Массі, Метт Розендейл, Чіп Рой та Том Тіффані.

"Констатується, що вторгнення росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті", - повідомив Єрмак.

Від початку повномасштабної війни росія регулярно викрадає українських дітей та депортує їх до тимчасово окупованого Криму, білорусі або віддалених регіонів країни-терориста. Зокрема депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора путіна та уповноважену з прав дитини у рф Марію Львову-Бєлову.

рф тероризмдепортація дітейвійнаСШАрезолюція

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