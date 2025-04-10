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ПОЛІТИКА

Паліса: росія може активізувати наступ на сході України в кінці квітня

10 квітня 2025, 19:55
Паліса: росія може активізувати наступ на сході України в кінці квітня
Заступник голови офісу президента назвав можливі цілі росіян.

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса очікує, що наприкінці квітня та протягом травня збройні сили росії можуть значно посилити наступальні операції.

В інтерв’ю агенції Reuters полковник зазначив, що головний удар, найімовірніше, буде спрямований на Покровський напрямок. Крім того, ворог може розгорнути інтенсивні бойові дії поблизу Куп’янська та Лиману на сході, а також на південному сході — в районах Запоріжжя та Новопавлівки.

"Як на мене, саме Покровськ зараз є ключовою ціллю для російської армії", — наголосив Паліса.

Він також нагадав, що Київ наразі не порушував питання про нову військову допомогу зі США, однак така ініціатива може з’явитися у контексті потенційних перемовин щодо припинення вогню.

За словами Паліси, Україна зараз активно інвестує в розвиток власної системи протиповітряної оборони. Декілька країн вже погодились передати необхідні технічні матеріали та дозволи для запуску виробництва окремих видів обладнання. "Процес іде досить жваво", — повідомив він.

Мир не за будь-яку ціну: Україна не піде на поступки щодо своїх Збройних сил.

У тій же розмові з Reuters Паліса підкреслив: будь-які домовленості з росією не повинні включати обмеження чисельності або спроможностей української армії. Це — непорушна позиція Києва.

"Ми не дозволимо, щоб хтось, а тим більше держава-агресор, диктував, якою має бути українська армія", — заявив він, підкресливши, що сили оборони України — це головна гарантія безпеки в майбутньому.

Він також повідомив, що американські партнери вже ознайомлені з цим принциповим підходом Києва до умов можливої мирної угоди.

"Я можу лише припустити, навіщо росія намагається нав’язати нам скорочення армії — ймовірно, щоб полегшити собі шлях до нового нападу у майбутньому. Але цього не буде. Ми зобов’язані винести правильні уроки з минулого", — підсумував Паліса.

війнаЗСУОфіс ПрезидентапокровськПавло Паліса

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