Паливна проблема путіна: як Україна позбавляє росію дизеля і бензину – Politico

Україна атакує нафтопереробні заводи всередині рф, розбиваючи постачання з москви і викликаючи різке зростання місцевих цін.

Про це повідомляє американська медіа-організація Politico.

Серія атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині росії змусила кремль захищати власну територію, паралельно ведучи війну.

Проте ці атаки призвели до неймовірного - найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли.

Ціни на дизпаливо для російських споживачів виросли до небес -піднялись на 10% за останній тиждень, згідно з урядовими даними.

Крім того, ціна бензину досягла 6-ти місячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, адже пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

Тиждень тому, два паливних сховища, які належать російському енергетичному гіганту "Роснєфть", приблизно за 500 км від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками, паливо згоріло.

В цьому році більше десятка нафтопереробних заводів у 9-ти російських регіонах зазнали подібних ударів, а офіційні особи в Києві заявляють, що ця галузь є законною військовою ціллю.

"Це як комар - коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч у ніч, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту", - заявив екс офіцер британської військової розвідки Філіп Інгрем.

Він додав, що удари "мають ефект, тому що вони руйнують нафтову інфраструктуру та інші важливі об'єкти національної інфраструктури".

Інгрем передбачив, що цю стратегію "вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів у найближчі десятиліття".

Через це кремль скоротив експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень ще рік тому.

Для москви це і політична, і військова проблема.

Дешеве паливо необхідне для військових зусиль рф - це ключова частиноа компенсації путіна для населня, протиотрутою від відставання зарплат і слабкого рубля.

Politico вважає, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.

"Фізичні санкції" України можуть прискорити фактичні санкції. Київ виявив технологічну вразливість москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення", - сказала експерт з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.