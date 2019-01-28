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Пам'ятник "зеленим чоловічкам" в окупованому Сімферополі облили фарбою

Підозрюваного чоловіка затримали
В анексованому Росією українському Криму чоловік облив червоною фарбою пам'ятник так званим "ввічливим людям", який встановлено після окупації півострова в 2014 році.
Пам Фото: "Вести.Крым"

Підозрюваного чоловіка вже затримали, повідомляється на сайті російської "прес-служби МВС РФ у Криму".

"27 січня 2019 року в місті Сімферополі ... затримано чоловіка, який облив фарбою пам'ятник "ввічливим людям", - йдеться у повідомленні.

Очевидці розповіли, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зараз його заарештовано, проти нього порушили кримінальну справу за ч.2 ст.214 (вандалізм) КК РФ.

Нагадаємо, під час проведення так званого референдуму в Криму в 2014 році на півострові з'являлися люди в формі без розпізнавальних знаків, які блокували дії українських військ. Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав, що "ввічливими людьми" були співробітники Збройних сил Росії.

Такий же пам'ятник відкрито в травні 2015 року в російському Білогірську.

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28 01 2019 19:57
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