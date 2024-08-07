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Панама скликає саміт країн Латинської Америки щодо ситуації у Венесуелі

07 серпня 2024, 09:53
Панама скликає саміт країн Латинської Америки щодо ситуації у Венесуелі
Фото: EPA/UPG
Президент Хосе Муліно попросив США підтримати проведення заходу.
Панама виступила ініціатором проведення саміту 17 країн Латинської Америки на рівні глав держав задля врегулювання політичної кризи у Венесуелі.
 
Про це пише Reuters.
 
Так, президент Хосе Муліно дав доручення міністерству закордонних справ розіслати запрошення на цю подію. Політик також звернувся до посольства Сполучених Штатів із закликом посприяти проведенню саміту.
 
На думку Муліно, підсумком засідання має бути спільна декларація, в якій латиноамериканські країни "підтримають демократію у Венесуелі та мирне вирішення протиріч". Подібний документ намагалися розглянути в Організації американських держав, проте голосування не було успішним. 
 
Нагадаємо, що у Венесуелі і чинний президент Ніколас Мадуро, і опозиціонер Едмундо Гонзалес стверджують, що отримали більшість на виборах.
Через фальсифікації в країні відбулися масові протести, влада назвала їх "переворотом" та почала жорсткі репресії.
ВенесуелаПанамавійна в Україніросія окупанти

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