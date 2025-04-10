Панама заявила, що США визнали її контроль над каналом

Однак у заявах двох країн є розбіжності щодо цього питання

У Панамі заявили, що уряд США визнав суверенітет країни над Панамським каналом, проте невідомо, чи Вашингтон повністю погоджується з такою позицією.

Про це пише The Hill.

Зокрема міністр оборони США Піт Хегсет після приватної зустрічі з панамськими чиновниками "визнав суверенітет Панами над Панамським каналом", повідомив журналістам міністр громадської безпеки Френк Абрего.

"А в іспаномовній версії спільної американо-панамської заяви, оприлюдненій пізно ввечері у вівторок, центральноамериканська країна заявила, що Гегсет "визнав лідерство і невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом і прилеглими до нього територіями". Але в англійській версії заяви, оприлюдненій Пентагоном, ця фраза про контроль Панами над водною артерією відсутня", - підкреслили у матеріалі.

Такі розбіжності з'явилися після заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував, що Вашингтон візьме під свій контроль водний шлях, аби захистити його від китайського контролю. Водночас у Панамі заперечують, що Пекін контролює життєво важливий судноплавний шлях. Також Гегсет заявив, що США "допомагають повернути Панамський канал з-під впливу комуністичного Китаю", тому обидві країни підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері безпеки між двома державами. Коли у нього запитали, чи визнають США суверенітет Панами над каналом, він відповів: "Ми, безумовно, розуміємо, що Панамський канал знаходиться в Панамі, і захист панамського суверенітету від зловмисного впливу є важливим".

Гегсет додав, що це партнерство передбачатиме тренування американських військ на панамській землі "на запрошення через ротаційні спільні навчання".

Своєю чергою Абрего підкреслив, що Панама не дозволить розмістити постійні військові бази США на своїй території, але "продовжуватиме співпрацю з США у сфері безпеки".

"Щорічно через Панамський канал проходить американських товарів приблизно на 270 мільярдів доларів на рік, або близько 40 відсотків американських контейнерних перевезень", - нагадали у The Hill.