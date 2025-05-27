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ПОЛІТИКА

Пандемія та ізоляція поглибили параною путіна – The Times

27 травня 2025, 16:41
Пандемія та ізоляція поглибили параною путіна – The Times
Фото:Reuters
Рубіо був першим, хто зрозумів, що з диктатором щось не так. Та якщо у 2022-му це було попередженням, то сьогодні це діагноз.

Сухі факти роблять психологічне загострення стану російського диктатора владіміра путіна все більше очевидним.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Експерти припускають, що корінь божевілля криється в ізоляції диктатора під час пандемії коронавірусу: поки в більшості країн світу лідери зберігали певний публічний режим, очільник Кремля просто зник зі сцени. 

російський президент провів два роки пандемії у своїй оснащеній дезінфекційними тунелями резиденції під москвою — в Ново-Огарьово. Він уникав будь-яких контактів, навіть з найближчими чиновниками, а його відвідувачі, в тому числі й так звані ветерани, перед зустріччю з диктатором повинні були проходити двотижневу ізоляцію. Як наслідок, комунікація путіна була обмежена до тісного кола силовиків, зокрема його помічника Ніколая Патрушева. 

Така ізоляція разом з параноєю та суцільним інформаційним вакуумом суттєво вплинула на розсудливість російського президента, вважають експерти. Колишній кремлівський радник Глєб Павловський наголосив, що сьогодні він "реагує на картини у власній голові". Тим часом політаналітик Аббас Галлямо попереджає, що коли людина втрачає самоконтроль — це погано закінчується. 

Вперше звернув увагу на радикальну зміну поведінки путіна чинний американський держсекретар Марко Рубіо. У 2022-му, одразу після вторгнення рф в Україну, ще сенатор Рубіо заявив, що з диктатором "щось не так". Тоді це було попередженням, але сьогодні це — діагноз. 

Владімір ПутінпандеміяМарко Рубіо

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