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Паніка триває: торги на Волл-стріт відкрилися падінням

ндекс S&P 500 знизився на 2,5% до 2905 пунктів, а Nasdaq втратив 1,6% і опустився до позначки 8426 пунктів
У перші години торгів падіння Dow Jones досягало позначки в 982 пункти або 3,75%.
Паніка триває: торги на Волл-стріт відкрилися падінням Фото: forexaw.com

Американський промисловий індекс Dow Jones 28 лютого о 19:25 за київським часом знизився на 2,7% до 25064 пунктів на тлі побоювань учасників ринку з приводу наслідків спалаху коронавірусу для світової економіки, повідомляє "Економічна правда".

У перші години торгів падіння Dow Jones досягало позначки в 982 пункти або 3,75%.

Індекс S&P 500 знизився на 2,5% до 2905 пунктів, а Nasdaq втратив 1,6% і опустився до позначки 8426 пунктів.

Ціна бареля нафти сорту WTI з поставкою у квітні о 18:45 за Києвом знизилася на 5,16% до 44,63 долара за барель, опинившись на найнижчому рівні за останні 52 тижні.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на понад 5% - до 48,94 долара за барель.

Востаннє ціна нафти знаходилась нижче 49 доларів за барель у липні 2017 року.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI дешевшають на 6,8% - до 43,88 долара за барель, мінімуму з грудня 2018 року.

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29 02 2020 11:30
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