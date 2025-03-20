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Папа Франциск більше не потребує штучної вентиляції легень

20 березня 2025, 09:53
Папа Франциск більше не потребує штучної вентиляції легень
Фото: РБК-Україна
Стан 88-річного Папи Франциска залишається стабільним

Папа Римський Франциск більше не потребує штучної вентиляції легенів вночі і менше потребує кисневої терапії вдень. Понтифік вже зміг очолив месу.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Під час гострої стадії своєї хвороби очільник Римо-католицької церкви використовував уночі неінвазивний механічний прилад для вентиляції легенів, щоб уникнути проблем під час сну. Зараз такої потреби вже немає, хоча Франциск все одно отримує додатковий кисень через підносову трубку. 
 
Загалом клінічний стан понтифіка стабільно поліпшується. Медики говорять про контрольованість інфекції: аналізи крові нормальні, жару не спостерігається.
 
Нагадаємо, Папа Римський найближчими днями перебуватиме у стаціонарі і продовжить медикаментозне лікування. Лікарі стежитимуть за його станом. З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває у клініці "Агостіно Джемеллі".
 
У січні він захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням.

 

ВатиканПапа Римськийвійна в Україні

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