Папа Франциск говоритиме про мир для України в Угорщині
Про це повідомило італійське видання Farodi Roma.
Державний секретар Ватикану кардинала П'єтро Пароліна заявив, що майбутня поїздка понтифіка до Угорщини наприкінці квітня не має прямого відношення до війни в Україні, але буде нагодою повторити заклик до припинення бойових дій.
"Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти…", - сказав кардинал.
Він додав, що Папа Франциск скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати встановити мир."Ми, безумовно, скористаємося будь-якою можливістю, щоб спробувати посприяти досягненню миру", - наголосив він.