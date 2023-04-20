Папа Франциск говоритиме про мир для України в Угорщині

Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини планує обговорити мир для України.

Про це повідомило італійське видання Farodi Roma.

Державний секретар Ватикану кардинала П'єтро Пароліна заявив, що майбутня поїздка понтифіка до Угорщини наприкінці квітня не має прямого відношення до війни в Україні, але буде нагодою повторити заклик до припинення бойових дій.

"Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти…", - сказав кардинал.

Він додав, що Папа Франциск скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати встановити мир.

"Ми, безумовно, скористаємося будь-якою можливістю, щоб спробувати посприяти досягненню миру", - наголосив він.