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Папа Франциск може піти у відставку через стан здоров'я

21 лютого 2025, 17:18
Папа Франциск може піти у відставку через стан здоров'я
Фото: vaticanstate.va
Понтифік шостий день перебуває у лікарні.

Понтифік може піти у відставку, якщо пневмонія завадить йому мати "прямий контакт" з католиками світу. 

Про це інформує газета The Telegraph.

Кардинал Джанфранко Равазі і колишній голова відділу Ватикану у справах культури, висловив таку думку, коли 88-річний понтифік провів майже тиждень у лікарні, борючись з двосторонньою пневмонією.

За його словами, Папа завжди був рішучим і натякнув, що він може добровільно піти з поста глави Римо-католицької церкви, якщо його здоров'я обмежить його здатність виконувати свої обов'язки.

Кардинал сказав, що Папа Франциск має схильність до боротьби, але якщо він більше не зможе спілкуватися негайно, різко і рішуче, він може розглянути питання про відставку.

"Я думаю, що він міг би це зробити, тому що він людина, яка досить рішуча у своєму виборі", - сказав кардинал Равазі. 

Він додав, що Понтифік завжди мав схильність боротися і реагувати, і це теж законний вибір, тому що він зміг впоратися з поїздками в дуже складних і важких умовах, таких як на Далекому Сході. 

"Однак, немає сумніву, що якби він опинився в ситуації, коли його здатність до прямого контакту - як він любить робити - була б скомпрометована, щоб мати можливість спілкуватися негайно, різко і рішуче, тоді, я думаю, він міг би подумати про відставку", - додав Равазі.

У четвер Ватикан повідомив, що понтифік провів спокійну ніч у своєму приватному номері на десятому поверсі лікарні після того, як минулої п'ятниці його госпіталізували з серйозними труднощами з диханням.

Прес-служба Ватикану додала, що Папа "встав з ліжка і поснідав у кріслі".

До вечора його "клінічний стан дещо покращився".

Цього тижня ми повідомляли, що Папа Франциск на межі смерті: у нього двостороння пневмонія.

 

Папа РимськийФранциск

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