Папа Франциск може приїхати в Україну у серпні

Приготування подорожі до Києва розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що Папа Франциск поїде в Україну вже в серпні

Папа Римський Франциск може відвідати Україну вже в серпні.

Про це сказав Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер в інтерв’ю для Tg1, повідомляє Vatican News.

"Приготування подорожі до Києва розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що Папа Франциск поїде в Україну вже в серпні", - сказав Ґаллаґер.

За його словами, Папа дуже переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати. «Він сказав, що поїде в Україну та завжди виявляв готовність відвідати Москву та зустрітися з російською владою», - додав Ґаллаґер. На запитання, чи подорож до Києва може відбутися після повернення з Канади, де Франциск перебуватиме протягом останнього тижня липня, очільник ватиканської дипломатії відповів: «Так, думаю що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього». Він не виключив, що візит може відбутися вже у серпні: "Можливо, я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду, побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді побачимо".

Щодо контактів з Москвою, архиєпископ Ґаллаґер сказав: «Наші контакти з рф в цей період мають радше інституційний характер через Апостольського нунція в Москві і через російського посла тут, при Святому Престолі. Поза тим немає більших прямих або особистих контактів». Водночас він додав: "В той час, як ми надзвичайно стурбовані українськими питаннями та завершенням війни, ми також стурбовані щодо майбутнього західних Балкан".

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що Україна дуже чекає візиту Папи Римського Франциска. За словами глави МЗС, Папа Франциск може приїхати в Україну будь-якого дня, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни.