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Папа Франциск після візиту в Канаду хоче відвідати Москву і Київ

Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України
Папа Римський Франциск висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.
Папа Франциск після візиту в Канаду хоче відвідати Москву і Київ Фото: telegraf.com.ua
Про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters.
 
Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим були контакти щодо можливої ​​поїздки до Москви.
 
Агентство наголошує, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву, і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну. 
 
Минулого четверга він непрямо звинуватив її у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни".
 
Ватикан запитував РФ про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту. 
 
Тепер Франциск натякнув, що зараз, можливо, ситуація змінилася.
 
"Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України", - сказав він.
 
"Передусім потрібно поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", - додав Папа Римський.
 
Папа Франциск відвідує Канаду з 24 по 30 липня.
 
Раніше Папа Франциск заявляв, що не підтримує президента країни-агресора Владіміра Путіна, але відмовився говорити про "добро і зло" в контексті війни Росії проти України. 
 
Також він припускав, що війну могли "спровокувати" або не змогли їй запобігти, натякнувши на відповідальність НАТО.
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04 07 2022 13:55
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