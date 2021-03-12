Папа Франциск прийняв відставку архієпископа Парижа через стосунки із жінкою

Папа Римський Франциск прийняв заяву про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті через стосунки з жінкою.

Про це повідомляє BFM TV.

"Святіший Отець Франциск прийняв відставку, подану Мішелем Опеті, і призначив Жоржа Понт’є апостольським адміністратором (паризької єпархії – ред.)", – йдеться у заяві Ватикану.

Зазначається, що у середині листопада Опеті подав заяву про свою відставку Папі Римському після того, як у ЗМІ з’явилася інформація, що він мав інтимні стосунки з жінкою у 2012 році, що категорично заборонено Ватиканом.

Сам 70-річний Опеті був обраний архієпископом Парижа у 2017 році.

Як повідомлялося, раніше Папа Римський Франциск назвав соромом масштаби сексуального насильства над дітьми з боку представників Французької католицької церкви, жертвами якого стали тисячі дітей.