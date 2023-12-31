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Папа Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"

31 грудня 2023, 20:11
Папа Франциск закликав молитися за
Фото: РБК-Україна
Франциск згадав українців у сьогодні промові після проказування молитви "Ангел Господній".

В останній день року Папа Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни, згадавши першим "мученицький український народ".

Про це повідомляють Vatican News.

"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", – закликав сьогодні Папа Франциск після проказування молитви "Ангел Господній", йдеться у повідомленні.

Також Папа Франциск згадав Нігерію, "де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами в штаті Плато, що призвели до численних жертв".

"Наприкінці року, наважмося запитувати: скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Як же багато смертей? А скільки руйнувань, скільки страждань, скільки бідності? Ті, хто має інтерес у цих конфліктах, прислухайтеся до голосу сумління. І не забуваймо про багатостраждальних рохінджа!", – додав Папа.

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