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ПОЛІТИКА

Папа Франциск засудив бомбардування Гази та закликав до миру

09 січня 2025, 15:33
Папа Франциск засудив бомбардування Гази та закликав до миру
Фото: telegraf.com.ua
Папа також закликав до припинення війни в Україні та інших конфліктів по всьому світу.

Папа Франциск сьогодні посилив свою нещодавню критику військової кампанії Ізраїлю в Газі, назвавши гуманітарну ситуацію в палестинському анклаві "дуже серйозною і ганебною". У щорічному зверненні до дипломатів, яке від його імені зачитав помічник, Франциск згадав про смерті, спричинені зимовими холодами в Газі, де майже немає електрики.

Про це інформує Reuters.

"Ми жодним чином не можемо змиритися з бомбардуванням цивільного населення. Ми не можемо змиритися з тим, що діти замерзають до смерті через те, що зруйновані лікарні або пошкоджена енергетична мережа країни", — йдеться в тексті.

Ці коментарі були частиною звернення до акредитованих при Ватикані послів з близько 184 країн світу, яке іноді називають промовою Папи "про стан справ у світі". Посол Ізраїлю при Святому Престолі був серед присутніх на цьому заході.

"Моє побажання на 2025 рік полягає в тому, щоб все міжнародне співтовариство працювало, перш за все, над тим, щоб покласти край конфлікту, який вже майже три роки викликає стільки кровопролиття", — сказав Папа про війну в Україні.

війнасектор ГазаПапа Римський

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