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ПОЛІТИКА

Папа Лев XIV підтримав українців і вшанував пам'ять загиблих

28 червня 2025, 19:23
Папа Лев XIV підтримав українців і вшанував пам'ять загиблих
Wikipedia
Понтифік написав звернення українською.

Понтифік Римсько-католицької церкви, Папа Лев XIV, виступив із щирим зверненням до українців, написаним українською мовою. У ньому він висловив підтримку народу України, який потерпає від повномасштабної війни.

"Я хочу бути поруч із вами – народом, що переживає неймовірні страждання. Зокрема, з тими, хто втратив рідних, з молоддю, дітьми, людьми похилого віку. Я поділяю вашу скорботу за загиблими та полоненими, жертвами цієї безглуздої війни", – зазначив Папа у своєму повідомленні в соцмережі X.

Він підкреслив, що зараз віра українців проходить серйозне випробування, однак саме віра допомагає триматися.

"Бути віруючим – не означає знати всі відповіді. Це означає покладатися на Бога, вірити, що Він поруч і дає нам силу. Урешті-решт, останнє слово буде за Ним – і це буде слово життя, а не смерті", – написав глава Католицької Церкви.

Цього дня Папа прийняв у Ватикані делегацію українських паломників. Зустріч проходила в базиліці Святого Петра та була частиною подій, присвячених Ювілейному Святому року. Особливу увагу Папа приділив матерям загиблих військових, з якими особисто привітався та поспілкувався.

Папа Римський Лев XIVвійнапідтримка України

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