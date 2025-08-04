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CУСПІЛЬСТВО

Папа Лев XIV заявив про підтримку молоді України та Гази

04 серпня 2025, 16:32
Папа Лев XIV заявив про підтримку молоді України та Гази
Wikipedia
Він подякував усім, хто супроводжує цих людей у паломництві.

Папа Лев XIV заявив про свою близькість до молоді України, Гази та інших країн, охоплених війною, під час недільного богослужіння з нагоди завершення Святої Меси Ювілею молоді.

Про це повідомляє українська редакція Vatican News.

"У єдності з Христом, нашим миром і надією для світу, ми як ніколи близькі з молодими людьми, які страждають від найтяжчих лих, спричинених іншими людьми. Ми — поруч із молоддю Гази, ми — поруч із молоддю України, із молоддю всіх країн, охоплених війною", — наголосив понтифік.

Лев XIV подякував усім, хто супроводжує молодь у паломництві, та звернувся до прочан із проханням передати привіт тим, хто не зміг приїхати на молодіжне свято в Римі.

"Мої молоді браття й сестри, ви є знаком того, що інший світ можливий: світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом", — додав Папа.

війнаСектор ГазиУкраїнамолодьПапа Римський Лев XIV

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