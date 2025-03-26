Папа Римський був настільки близький до смерті, що лікарі думали зупинити лікування
26 березня 2025, 08:55
Фото: telegraf.com.ua
88-річний понтифік пережив кілька епізодів респіраторної недостатності.
Головний хірург госпіталю Джемеллі у Римі Серджіо Альф'єрі під час спілкування з журналістами заявив, що медичному персоналу довелося обирати, чи продовжувати лікування Папи Римського Франциска під час кризового стану.
Про це пише The Guardian.
88-річний понтифік пережив кілька епізодів респіраторної недостатності. Один з них настільки наблизив очільника Римо-католицької церкви до смерті, що лікарі боялися продовжувати терапію, ризикуючи завдати незворотньої шкоди іншим органам пацієнта. Розглядалося питання "дати йому спокійно піти", а присутні у палаті, як згадує Альф'єрі, "мали сльози в очах".
Проте особистий наглядач Франциска Массіміліано Страппетті дав вказівку рятувати понтифіка у будь-який спосіб - і зрештою найгіршого вдалося уникнути, а після п'яти тижнів перебування у госпіталі Папа зміг повернутися до Ватикану.
Лікарі ризикували пошкодити нирки та кістковий мозок Франциска, але його організм зрештою відреагував на терапію, і запалення легенів почало спадати. Попри виписку, Папа має пройти ще двомісячний курс реабілітації.
Нагадаємо, що 23 березня Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів кілька тижнів. Тоді в тексті для молитви, який Папа заздалегідь поширив серед медіа, він дякував вірянам за терпіння та наполегливість, із якими ті молилися за нього, і закликав їх молитися за мир.