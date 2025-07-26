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ПОЛІТИКА

Папа Римський Лев XIV зустрівся з представником РПЦ

26 липня 2025, 19:20
Папа Римський Лев XIV зустрівся з представником РПЦ
Wikipedia
На фоні загострення відносин між Ватиканом і москвою через війну в Україні, ця зустріч сприймається як спроба Святого Престолу відновити діалог і сприяти мирним переговорам.

Папа Римський Лев XIV провів першу аудієнцію з митрополитом Антонієм, представником російської православної церкви.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбулася під час ранкової аудієнції та включала також п’ятьох інших високопоставлених священнослужителів. Митрополит Антоній, який очолює відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, раніше представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

На фоні загострення відносин між Ватиканом і москвою через війну в Україні, ця зустріч сприймається як спроба Святого Престолу відновити діалог і сприяти мирним переговорам.

З часу свого обрання у травні Лев XIV неодноразово закликав до миру у глобальних конфліктах, а під час недавнього візиту президента України Володимира Зеленського заявив про готовність Ватикану приймати переговори між росією та Україною.

Водночас російська сторона скептично ставиться до Ватикану як майданчика для переговорів, аргументуючи це близькістю Святого Престолу до Італії — країни НАТО, яка підтримує Україну.

Раніше у червні Папа Римський у телефонній розмові з президентом росії владіміром путіним закликав до негайного припинення війни.

Папа Римський Лев XIVРПЦзустріч

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