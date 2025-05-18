Папа Римський офіційно вступив на посаду

18 травня папа римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка. Інтронізаційну месу Лева XIV, на яку прибули президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.

У своїй першій проповіді як папи Лев XIV закликав до "єдності й любові".

На інавгураційній месі Папи Лева були присутні понад чотири тисячі співслужителів. Меса інтронізації Папи прозвучала іспанською та англійською мовами - найпоширенішими мовами у світі.

Після проголошення Євангелія (латинською та грецькою мовами) відбулися особливі обряди початку Понтифікату: покладання паліуму та вручення персня рибалки.