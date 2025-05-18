Папа Римський офіційно вступив на посаду
18 травня 2025, 14:09
Фото: Getty Images
У першій проповіді він згадав Україну
18 травня папа римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка. Інтронізаційну месу Лева XIV, на яку прибули президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.
Про це стало відомо із трансляції на YouTube-каналі "Суспільного".
У своїй першій проповіді як папи Лев XIV закликав до "єдності й любові".
"У цей наш час ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства", - цитує понтифіка Vatican News.
На інавгураційній месі Папи Лева були присутні понад чотири тисячі співслужителів. Меса інтронізації Папи прозвучала іспанською та англійською мовами - найпоширенішими мовами у світі.
Після проголошення Євангелія (латинською та грецькою мовами) відбулися особливі обряди початку Понтифікату: покладання паліуму та вручення персня рибалки.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали Папу Римського Лева XIV з інавгурацією. Видання Sky News пише, що Зеленський сьогодні проведе закриту зустріч із понтифіком.