Папа Римський планує зустрітися із Зеленським цієї неділі – Bild

Зеленський і Папа вже мали телефонну розмову

Цієї неділі президент Володимир Зеленський планує зустрітися з новим Папою Римським у Ватикані.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Видання наводить останні заяви новообраного понтифіка, в яких він зокрема висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що нині тривають.

"Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують", – заявив Папа Лев XIV.