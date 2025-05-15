Папа Римський планує зустрітися із Зеленським цієї неділі – Bild
15 травня 2025, 21:55
Фото: vaticannews.va
Зеленський і Папа вже мали телефонну розмову
Цієї неділі президент Володимир Зеленський планує зустрітися з новим Папою Римським у Ватикані.
Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Видання наводить останні заяви новообраного понтифіка, в яких він зокрема висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що нині тривають.
"Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують", – заявив Папа Лев XIV.
Після цієї цитати Bild пише, що "у неділю Лев XIV планує зустрітися з президентом України Зеленським", але не вказує, хто є джерелом цієї інформації.
Раніше цього тижня керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак в коментарі Reuters повідомив, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу понтифіка цієї неділі – якщо дозволить військова ситуація. Єрмак також заявив, що в кулуарах цієї події Зеленський може провести зустрічі з іншими світовими лідерами, які будуть присутні. Однак про двосторонню зустріч безпосередньо з Папою Римським глава Офісу президента України нічого не говорив