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ПОЛІТИКА

Папа Римський пообіцяв не дати світу забути війну в Україні

10 жовтня 2024, 19:39
Папа Римський пообіцяв не дати світу забути війну в Україні
Фото: РБК-Україна
Папа Римський заявив, що буде підтримувати Україну й залучить "усі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни".

Папа Римський Франциск під час зустрічі з настоятелем Української греко-католицької церкви Святославом у четвер, 10 жовтня, заявив, що й надалі буде підтримувати Україну й не дасть світові забути війну, яку розпочала росія. 

Про це повідомили на сайті УГКЦ.

Як зазначили в УГКЦ, зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

"Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання — протистояти мілітаризації релігії, яку бачимо в російській агресії проти України, а також відкривати перед людьми Боже слово в умовах важких випробувань, бути проповідниками надії навіть у безвихідних умовах війни", — заявив глава УГКЦ Святослав.

Також Святослав сказав Папі, що росія систематично знищує цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, б'є по житлових кварталах.

Папа Римський заявив, що буде підтримувати Україну й залучить "усі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни". Також він запевнив, що не дасть світові забути про Україну.

В УГКЦ зазначили, що понтифік подякував Святославу за те, що той «в такий важкий історичний час випробувань» перебуває зі своїм народом.

Раніше Reuters повідомляло, що Папа Римський Франциск планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.

Зазначалося, що востаннє Франциск бачився з українським лідером на полях саміту Великої сімки (G7) в Італії влітку. До цього вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

Папа Римськийвійна в Україні

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