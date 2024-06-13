Папа Римський попросив священників робити проповіді коротшими, бо "люди засинають"

Причому сам Папа Франциск часто перевищує цей ліміт у своїх проповідях.

Папа Франциск вкотре звернувся до католицьких священиків із закликом скорочувати свої проповіді, цього разу попередивши, що проповіді не повинні бути довшими за вісім хвилин, інакше "люди будуть засинати".

Про це повідомляє Catholic News Agency.

Папа пояснив, що мета проповіді — "допомогти перенести Слово Боже з книги в життя".

"Але проповідь для цього має бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна тривати більше восьми хвилин, тому що потім люди втрачають увагу і засинають. Священики іноді багато говорять, і ви не розумієте, про що вони говорять", — сказав він.

Франциск не вперше наголошує на важливості коротких проповідей. У 2018 році Папа Римський закликав священиків "бути стислими" і переконатися, що їхні проповіді тривають "не більше десяти хвилин".

"Після цього часу втрачається увага, люди засинають. І вони мають рацію. Священики часто говорять довго, але іноді незрозуміло, про що", - цитує Франциска Reuters.

Причому сам Папа Франциск часто перевищує цей ліміт у своїх проповідях. У Великий четвер перед цьогорічним католицьким Великоднем проповідь Папи тривала понад 20 хвилин.

Наприкінці загальної аудієнції Папа Франциск попросив продовжувати молитися за мир в Україні, Палестині, Ізраїлі, М'янмі та багатьох країнах, які сьогодні перебувають у стані війни.