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Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні – Reuters

24 вересня 2023, 09:15
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні – Reuters
Фото: РБК-Україна
Понтифік вважає, війна в Україні вигідна торговцям зброєю.

Папа Римський Франциск висловив думку, що деякі країни граються з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань

Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя, пише Reuters.

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити проблеми... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати Україні зброю. Починається процес, в якому мучеником безумовно, буде український народ, і це неприємно", – заявив понтифік.

Згодом речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. Бруні підкреслив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю до України чи припинити її надсилання.

"Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю", -наголосив Бруні.

війна в Україніросія окупантиПапа РимськийФранциск

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