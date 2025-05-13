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Папа Римський може відвідати Україну однією з перших

13 травня 2025, 11:39
Папа Римський може відвідати Україну однією з перших
Wikipedia
Україна є у списку країн, які новий понтифік відвідає першими.

Новий Папа Римський Лев XIV вже отримав запрошення з різних країн, але перші в списку Туреччина, Україна і Перу. 

Про повідомляє італійська газета La Repubblica

Запрошення з України стало Першим офіційним запрошенням, яке отримав Папа від президента України Володимира Зеленського. Український лідер у телефонній розмові закликав Понтифіка відвідати Київ з апостольським візитом. 

"Такий візит принесе справжню надію всім віруючим і всьому нашому народу", - зазначив Зеленський.

Також він подякував Папі за підтримку України та зусилля Ватикану в поверненні депортованих до росії дітей. Сторони домовилися залишатися на зв’язку.

Першим офіційним виїздом Лева XIV може стати поїздка до Нікеї, що в Туреччині на відзначення ювілею Першого Нікейського собору. 

"Я знаю про проєкт, ми готуємо організацію", - сказав Папа журналістам.

Візит має екуменічне значення, адже рік, коли Великдень збігся у католиків і православних, може посприяти діалогу між церквами. Запрошення має підтвердити патріарх Варфоломій, який прибуде на месу до Ватикану найближчої неділі.

"Очікуйте новин про мене в Перу незабаром" - додав понтифік. 

Днями ми писали, що Зеленський вперше поговорив із новообраним Папою Римським.

 

Папа РимськийУкраїна

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