Папа Римський може відвідати Україну однією з перших

Україна є у списку країн, які новий понтифік відвідає першими.

Новий Папа Римський Лев XIV вже отримав запрошення з різних країн, але перші в списку Туреччина, Україна і Перу.

Про повідомляє італійська газета La Repubblica

Запрошення з України стало Першим офіційним запрошенням, яке отримав Папа від президента України Володимира Зеленського. Український лідер у телефонній розмові закликав Понтифіка відвідати Київ з апостольським візитом.

"Такий візит принесе справжню надію всім віруючим і всьому нашому народу", - зазначив Зеленський.

Також він подякував Папі за підтримку України та зусилля Ватикану в поверненні депортованих до росії дітей. Сторони домовилися залишатися на зв’язку.

Першим офіційним виїздом Лева XIV може стати поїздка до Нікеї, що в Туреччині на відзначення ювілею Першого Нікейського собору.

"Я знаю про проєкт, ми готуємо організацію", - сказав Папа журналістам.

Візит має екуменічне значення, адже рік, коли Великдень збігся у католиків і православних, може посприяти діалогу між церквами. Запрошення має підтвердити патріарх Варфоломій, який прибуде на месу до Ватикану найближчої неділі.

"Очікуйте новин про мене в Перу незабаром" - додав понтифік.

Днями ми писали, що Зеленський вперше поговорив із новообраним Папою Римським.