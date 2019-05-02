CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський признав факт сексуального насилля священників і єпископів над монахинями
"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите"
Фото: telegraf.com.ua
Також Папа зазначив, що деяких священиків відсторонили від їхньої служби за погане ставлення до монахинь, повідомляє Associated Press.
"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите. Це продовжується", - сказав Папа.
Він також додав, що погане ставлення до жінок є проблемою у суспільстві в цілому.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.
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05 02 2019 22:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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