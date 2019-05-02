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Папа Римський признав факт сексуального насилля священників і єпископів над монахинями

"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите"
Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.
Папа Римський признав факт сексуального насилля священників і єпископів над монахинями Фото: telegraf.com.ua

Також Папа зазначив, що деяких священиків відсторонили від їхньої служби за погане ставлення до монахинь, повідомляє Associated Press.

"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите. Це продовжується", - сказав Папа.

Він також додав, що погане ставлення до жінок є проблемою у суспільстві в цілому. 

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.

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05 02 2019 22:18
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