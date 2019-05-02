Папа Римський признав факт сексуального насилля священників і єпископів над монахинями

"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите"

Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.

Також Папа зазначив, що деяких священиків відсторонили від їхньої служби за погане ставлення до монахинь, повідомляє Associated Press.

"Не всі так роблять, але були священики та єпископи. І я думаю, що це продовжується, оскільки це не те, що може зупинитись, як тільки ви це усвідомите. Це продовжується", - сказав Папа.

Він також додав, що погане ставлення до жінок є проблемою у суспільстві в цілому.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.