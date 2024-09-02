Папа Римський висловився про обстріли енергетики України
02 вересня 2024, 10:05
Фото: telegraf.com.ua
Він звернувся до людей під час недільної зустрічі.
Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами засудив російські масовані атаки на критичну інфраструктуру України.
Про це пише Vatican News.
"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води" - цитує видання.
Понтифік розповів вірянам про теракт у громаді Барсалоґо в Буркіна-Фасо, внаслідок якого загинули сотні людей, а також закликав не зупиняти переговори щодо припнення вогню у Секторі Гази, звільнення заручників та допомоги місцевим жителям.