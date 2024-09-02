Папа Римський висловився про обстріли енергетики України

Він звернувся до людей під час недільної зустрічі.

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами засудив російські масовані атаки на критичну інфраструктуру України.

Про це пише Vatican News.

"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води" - цитує видання.

Понтифік розповів вірянам про теракт у громаді Барсалоґо в Буркіна-Фасо, внаслідок якого загинули сотні людей, а також закликав не зупиняти переговори щодо припнення вогню у Секторі Гази, звільнення заручників та допомоги місцевим жителям.